أخبار ميسي اليوم.. ميسي يزور مصر غداً

رسميا.. ميسي يزور مصر غدا

أعلنت شركة “برايم فارما” عن موعد الزيارة المرتقية لنجم الكرة الأرجنتينية ولاعب برشلونة ليونيل ميسي إلى القاهرة غدا الثلاثاء وذلك في زياة قصيرة لمدة ساعات.

وكان من المفترض أن يزور النجم الأرجنتيني مصر الأربعاء الماضي ، لكنها تأجلت بسبب خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ميسي يزور مصر 6 ساعات

ومن المقرر أن تكون زيارة ميسي لمصر لمدة 6 ساعات فقط حيث سيصل النجم الأرجنتيني على متن طائرة حربية خاصة ثم يذهب إلى الأهرامات لالتقاط بعض الصور هناك ومنه إلى أحد الفنادق الخاصة والذي سيقام فيه المؤتمر الخاص بالحملة.

وجهزت الشركة احتفالية ضحمة لميسي في القاهرة ، كما ستشهد الاحتفالية تواجد مسئولين كبار بالإضالة إلى حازم إمام.

ميسي ينقذ برشلونة من فخ ليجانيس

يستعد فريق برشلونة لخوض مباراة قوية خلال الأيام المقبلة أمام نظيره أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم. يذكر أن برشلونة يحتل وصافة الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر والذي له مباراتين مؤجلتين.

وكان النجم الأرجنتيني قد قاد فريقه برشلونة لتحقيق فوز صعب على ليجانيس مساء أمس ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “الليجا”.