ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مصر وكينيا

كتب علي نبوي
- 20 فبراير، 2017 5:09 م
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منتخب شباب مصر

منتخب شباب مصر يهزم كينيا بثلاثية

حقق منتخب مصر للشباب فوزا وديا على نظيره الكيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد القاهرة في إطار تحضيرات الفراعنة قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب.

وتعد هذه المواجهة هي الأخيرة لشباب الفراعنة قبل السفر إلى زامبيا بعد غد الأربعاء للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب والتي يتأهل منها كأس العالم للشباب.

تقدم أحمد بيكهام بالهدف الأول لمصر من ركلة جزاء ، وأضاف أحمد حمدي الهدف الثاني للفراعنة بهدف عالمي بعدما راوغ أكثر من لاعب ، وعزز مصطفى محمد.

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