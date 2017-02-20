بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الحيش اليوم الاثنين 20-2-2017 في الدوري المصري

بث مباشر مباراة طلائع الجيش والزمالك اليوم

يسعى الزمالك لتصحيح مساره سريعا وتعويض خسارة الجولة الماضية أمام الإنتاج الحربي بهدف مقابل هدفين وذلك عندما يواجه نظيره طلائع الجيش اليوم 20-2-2017.

ويحتضن ملعب الدفاع الجوي المواجهة القوية التي ستجع بين الزمالك وطلائع الجيش في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة طلائع الجيش والزمالك

ومن المقرر أن تنطلق مباراة طلائع الجيش والزمالك في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

ويطمح رجال المدرب محمد حلمي لإنهاء كل الأحداث التي أعقبت خسارة الفريق أمام الإنتاج الحربي والتي أشعلت النار داخل مجلس إدارة نادي الزمالك والتفكير في إقالة محمد حلمي.

طلائع الجيش والزمالك بث مباشر

ويدرك أبناء القلعة البيضاء أن أي نتيجة غير الفوز ستقلل من فرصهم في التتويج بلقب الدور بعد فوز الأهلي مساء أمس على المقاولون العرب بهدفين دون مقابل.

بث مباشر يلا شوت مباراة طلائع الجيش والزمالك اليوم 20-2-2017

وسيعول حلمي في مباراة اليوم على مجموعة جيدة للغاية من اللاعبين وفي مقدمتهم الحارس أحمد الشناوي والثنائي الدولي علي جبر وطارق حامد.

بينما يطمع طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش تحقيق المفاجأة وخطف الفوز أو الخروج بنقطة على الأقل من هذه المباراة لتحسين وضع الفريق على سلم الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والزمالك

تذيع قناة أون سبوت مباراة طلائع الجيش والزمالك في الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة – الثامنة مساء بتوقيت السعودية.