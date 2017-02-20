الزمالك يهزم طلائع الجيش بثلاثية مثيرة في الدوري

حقق نادي الزمالك فوزاً صعباً على حساب طلائع الجيش بثلاثة أهداف لأثنين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأثنين في الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في إنهاء الشوط الاول من مباراته أمام طلائع الجيش متقدماً بهدفين لواحد في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأثنين.

وافتتح عاصم صلاح الأهداف في الشوط الاول من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لصالح طلائع الجيش بعد عرقلة اللاعب أحمد عيد عبد الملك من جانب معروف يوسف.

وسجل أيمن حفني هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 17 من المباراة بعد تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء، حيث سكنت شباك الحارس عماد السيد.

واستطاع حفني أن يسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 29 بعدما تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليضع الكرة قوية أرضية داخل شباك الجيش.

ونجح ستانلي أوهاويتشي في تسجيل الهدف الثالث للزمالك خلال المباراة في الدقيقة 53 من المباراة بعد كرة رأسية قوية سكنت شباك الفريق العسكري.

وبعد تصويبة صاروخية، نجح محمد أشرف “روقة” في تسجيل الهدف الثاني للجيش في اللقاء ليقلص الفارق بعدما فشل أحمد الشناوي في التصدي للكرة.

وبهذا الفوز يكون رصيد الزمالك قد ارتفع إلى النقطة 37 ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الجيش عند 26 نقطة في المرتبة السابعة.