فيديو.. نادر شوقي يكشف عن الوجهة المقبلة لمحمد هاني

كشف نادر شوقي وكيل أعمال محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن وجهته المقبلة حيث أشار إلى أن اللاعب ربما ينتقل إلى أحد الدوريات الأوروبية.

وتألق هاني بشكل لافت مع الأهلي هذا الموسم وذلك بعدما دفع به حسام البدري في التشكيل الأساسي للفريق بديلا لأحمد فتحي الذي يشارك في خط الوسط.

وفي تصريحات إذاعية ببرنامج “جوه الجون” والذي يذاع عبر أثير إذاعة “الشباب والرياضة” قال شوقي : “منذ الموسم الماضي وأنا أهدف للحصول على عقد لمحمد هاني أوروبيا فهو يمتلك كل المقومات التي يتمناه أي فريق”.

وأضاف “من المحتمل أن يحترف اللاعب في الموسم المقبل في أحد الدوريات الثلاث سويسرا أو بلجيكا أو هولندا ، مشيرا إلى أن الأهلي لن يتخلى عن اللاعب إلا بقيمة مالية كبيرة”.