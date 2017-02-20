المحكمة الرياضية الدولية ترفض طعن الزمالك وتلزم النادي الأبيض بسداد مستحقات فتح الله

كاس تلزم الزمالك بدفع 6.4 مليون جنيه لفتح الله

رفضت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” الطعن الذي تقدم به نادي الزمالك على الحكم الذي حصل عليه لاعب القلعة البيضاء السابق محمود فتح الله وألزمت النادي الأبيض بسداد مستحقات اللاعب.

وكان نادي الزمالك قد تقدم بطعن إلى المحكمة الرياضية الدولية لوقف الحكم الذي حصل عليه اللاعب من لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم والذي يفيد بضرورة حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة لدى النادي الأبيض والمقدرة بـ6.4 مليون جنيه.

وحصل مدافع الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي على مسودة تنفيذ الحكم الذي أصبح نهائيا بعد استنفاذ النادي الأبيض كافة درجات الطعن.

وسيواجه الزمالك أزمة كبيرة في حالة عدم دفع القيمة المالية للاعب حيث ستصل العقوبة إلى الحرمان من القيد أو خصم نقاط.