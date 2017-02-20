محمود طاهر يطالب البدري بإشراك هذا اللاعب أمام وادي دجلة

طاهر يطلب من البدري الدفع بكوليبالي أمام وادي دجلة

طالب محمود طاهر رئيس النادي الأهلي من حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بإشراك المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي في المباراة المقبلة أمام وادي دجلة وذلك للرد على التكهنات التي أثيرت في الفترة الماضية بأن مستوى اللاعب لا يرقى للعب في القلعة الحمراء.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بأن حسام البدري المدير الفني للأهلي غير مقتنع إطلاقا بالمهاجم القادم من كليمارنوك الإسكتنلدي في يناير الماضي وأن اللاعب لا يرضي طموحاته.

ومن المتوقع أن يقحم البدري اللاعب في قائمة فريقه المقبلة التي ستواجه وادي دجلة الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة العشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ولم يشارك اللاعب مع الأهلي في أي مباراة حتى الأن منذ التعاقد معه حيث خاض الأهلي 3 مباريات أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري وأمام الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري.