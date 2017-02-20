وادي دجلة يوضح حقيقة توقيع أوباما للأهلي

ميدو: أوباما لم يوقع للأهلي

أوضح أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دحلة حقيقة الأنباء التي تردتت مؤخرا عن توقيع يوسف “أوباما” إلى النادي الأهلي بدءا من الموسم المقبل.

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية عن توقيع اللاعب على عقود انضمامه للأهلي في الموسم المقبل ،كما أنه حصل على مقدم التعاقد.

وفي تصريحات إذاعية لبرنامج “الكورة في ملعبك” والذي يذاع عبر أثير إذاعة “شعبي إف إم” قال ميدو : “أوباما لم يوقع للأهلي مثلما أثير في الفترة الأخيرة وأنا أعلم هذا الأمر”.

وأضاف “اللاعب معار لنا من الزمالك وعقب نهاية تعاقده سيعود إلى القلعة البيضاء ، لكن أؤكد على أنه لم يوقع للأهلي”.