ميدو يمدح عماد متعب عقب هدفه في مرمى المقاولون العرب

ميدو: متعب مهاجم قناص وعلى الأهلي الحفاظ عليه

مدح أحمد حسام “ميدو” المدير الفني السابق للزمالك والحالي لوادي دجلة عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عماد متعب وذلك عقب قيادته الأهلي للفوز على المقاولون العرب بهدفين دون مقابل.

وحافظ الأهلي على صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعدما تغلب أمس على ضيفه المقاولون العرب بهدفين نظيفين أحرز منهما متعب الهدف الأول عقب نزوله بديلا لوليد سليمان بدقيقة فقط.

وتحدث ميدو في تصريحات إذاعية ببرنامج “الكورة في ملعبك” والذي يذاع عبر أثير إذاعة “شعبي إف إم” : “متعب مهاجم قناص ويجب الحافظ عليه داخل الأهلي لأنه عمله نادرة ويشبه حسام حسن”.

وأضاف “عماد متعب من أفضل المهاجمين على في الكرة المصرية يتحركون داخل منطقة الجزاء ، كما أنه يمتلك رأس ذهبية ، ويجيد التعامل مع الكرات العرضية”.