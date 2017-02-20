فيديو..أهالي شهداء مذبحة بورسعيد يحتفلون أمام النادي الأهلي عقب محكمة النقض

الشماريخ والزغاريد في احتفالات أهالي شهداء مذبحة بورسعيد

احتفل أهالي شهداء مذبحة بورسعيد أمام النادي الأهلي بالحكم الصادر من محكمة النقض بإعدام 11 متهما ورفض النقض وتأييد إعدامهم.

وحرص الأهالي على التواجد أمام النادي الاهلي حيث احتفلوا بالشماريخ والزغاريد عقب علمهم بحكم المحكمة.

وسمحت قوات الأمن للأهالي بالدخول داخل النادي الأهلي من أجل الاحتفال بحكم محكمة النقض الذي صدر اليوم.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد في يونيو 2015 الماضي حكما بإعدام 11 متهمًا في قضية مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير النادي الأهلي، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا، من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكمًا ببراءة 20 متهمًا آخرين.