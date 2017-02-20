الزمالك ينصح باسم مرسي بالاعتذار للجهاز الفني للمنتخب

إسماعيل يوسف يوجه نصيحة لباسم مرسي

وجه إسماعيل بوسف مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نصيحة إلى باسم مرسي مهاجم الفريق الأول بتقديم اعتذاره إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر من أجل إعادته مره أخرى لصفوف الفراعنة.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد رفض استدعاء مهاجم الزمالك من بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في الجابون وحل فيها المنتخب المصري المركز الثاني وذلك على خلفية تهربه من مواجهة الفراعنة أمام غانا في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ونصح يوسف مهاجم الزمالك بالاعتذار لكن اللاعب رفض هذه النصيحة مؤكدا له بتعرضه للظلم بعد استبعاده من بطولة أمم أفريقيا.

ويعاني منتخب مصر في مركز رأس الحربة خاصة بعد إصابة مروان محسن بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة المغرب بالدور ربع النهائي من البطولة الافريقية.