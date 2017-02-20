مروان محسن يصل ألمانيا لإجراء جراحة الصليبي

مروان محسن في ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي

وصل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الاثنين، إلى ألمانيا، برفقة الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق؛ لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يخضع مروان لفحص طبي شامل في ألمانيا قبل إجراء الجراحة، ومن ثم الحصول على برنامج تأهيلي يقوم بتنفيذه بعد إجراء العملية الجراحية.

في نفس الوقت، قرر الجهاز الفني للأهلي ، بقيادة الكابتن حسام البدري، قرر الاستعانة بخدمات بالدكتور أسامة رجائي، طبيب فريق الشباب، لحين عودة الدكتور خالد محمود من ألمانيا.

وكان الأهلي قد حدد يوم 11 مارس المقبل موعداً لمباراته مع نطيره فريق بيدفيست بطل جنوب أفريقيا في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا .