صورة.. الأهلي يحتفل بعيد ميلاد متعب

الأهلي: عيد ميلاد سعيد متعب

احتفل النادي الأهلي بعيد ميلاد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عماد متعب ال34 وذلك من خلال ما نشره على حسابه الخاص بموقع التواصل “تويتر”.

ويحتفل أحد أهم الهدافين في تاريخ الكرة المصرية والنادي الأهلي عماد متعب بعيد ميلاه اليوم ال34 ، حيث حرص اللاعبون والجهاز الفني على الاحتفال به في مران الفريق الصباحي.

وكتب النادي على حسابه بموقع التواصل “تويتر” : “‏للرجال معادن ومعدنه الذهب الذى لا يصدأ، للرجال ألقاب ولقبه القناص الذى لا يهدأ، للرجال أهداف وأهدافه القاتلة لا تجف. عيد ميلاد سعيد متعب”.

وكان متعب قد أحرز الهدف الأول للأهلي في مباراته أمس أمام المقاولون العرب بعد نزوله بدقيقة واحدة كبديلا لوليد سليمان.