الأهلي يحدد موعد التجديد لغالي ومتعب

سيد عبد الحفيظ يستعد لعقد جلسة مع متعب وغالي للتجديد

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موعد تجديد عقدي ثنائي الفريق حسام غالي وعماد متعب .

وأكد “عبد الحفيظ” أنه سيعقد جلسة مع الثنائي حسام غالي وعماد متعب، لاعبي الفريق الأول، خلال فترة توقف الدوري المقبلة؛ من أجل بحث تجديد عقديهما.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن ضغط المباريات والمنافسة القوية على لقب الدوري، تجعل تركيز الجميع داخل الفريق ينصب على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من كل مباراة؛ للاستمرار على قمة جدول مسابقة الدوري.

عبد الحفيظ: سنستغل فترة توقف الدوري بعد مباراة دجلة للتجديد لمتعب وغالي

وأضاف “عبد الحفيظ” أنه سيستغل فترة توقف الدوري عقب مباراة وادي دجلة المقرر لها الخميس المقبل، للتحدث مع غالي ومتعب حول تجديد عقديهما.

وكان الأهلي قد حدد يوم 11 مارس المقبل موعداً لمباراته مع نطيره فريق بيدفيست بطل جنوب أفريقيا في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا .