الأهلي يواجه بيديفيست في الحادي عشر من مارس

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري موعد مواجهة فريق بيديفيست الجنوب أفريقي في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر البدري مواجهة الفريق الجنوب أفريقي في الحادي عشر من الشهر المقبل وذلك خلال فترة توقف الدوري.

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأحمر إقامة المباراة على ستاد السلام وذلك في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الفريق الجنوب أفريقي قد تأهل لدور ال32 بعدما تغلب على سان لويزان بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور ال64 من البطولة الإفريقية.