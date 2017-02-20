نجم وادي دجلة يكشف سر فشل إنتقاله للأهلي

مدافع دجلة: كنت قريباً من الأهلي منذ 3 سنوات

كشف محمود علاء مدافع نادي وادي دجلة موقفه من اللعب لقطبي الكرة المصرية، ناديي الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة .

وأكد “محمود علاء” في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير غبر فضائية صدى البلد أن يحلم باللعب للأهلي أو الزمالك، مشيراً إلى أن إرتداء أي من القطبين هو شرف كبير .

محمود علاء: حرس الحدود أفشل إنتقالي للأهلي

وأوضح مدافع وادي دجلة أنه كان قريباً من الإنتقال لصفوف النادي الأهلي منذ ثلاث سنوات، حينما كان لاعباً في حرس الحدود والذي تمسك به بشدة ورفض إنتقاله لقلعة الجزيرة .

جدير بالذكر أن إسم محمود علاء يتردد كثيراً داخل جدران النادي الأهلي من أجل ضمه لتعزيز خط الدفاع في ظل رحيل محمد نجيب بنهاية الموسم وكثرة إصابات رامي ربيعة وأحمد حجازي .