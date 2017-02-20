عبد الحفيظ يجتمع بصالح جمعة في مران الأهلي

جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وصالح جمعة بالأهلي

إجتمع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي،مع اللاعب صالح جمعة، على هامش المران الجماعي للمارد الأحمر صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخاض لاعبو الأهلي المستبعدين من مباراة المقاولون العرب بالأمس مران صباحي على ملعب التتش، في حين حصل الأساسيين على راحة .

وعقد عبد الحفيظ جلسة مع صانع ألعاب الأهلي صالح جمعة من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعب خلال مباراة المقاولون العرب .

وكان حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي قد أكد في المؤتمر الصحفي عقب مباراة المقاولون أن تغيير صالح جمعة المبكر يرجع لأسباب فنية وليس لإصابة اللاعب .

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، الخميس المقبل، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري الممتاز.