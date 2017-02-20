البدري يطلب ضم 4 صفقات جديدة في الصيف المقبل

البدري يحدد صفقات الصيف المقبل

حدد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القجدم بالنادي الأهلي، الصفقات الجديدة التي يرغب في التعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية .

وأكد مصدر في الأهلي أن البدري مدرب الفريق الأول طلب التعاقد مع 4 صفقات جديدة لتعزيز صفوف المارد الاحمر في الموسم القادم .

عمرو مرعي أولى طلبات الأهلي في الصيف

ويعد عمرو مرعي مهاجم نادي إنبي أولى مطالب حسام البدري لتعزيز خط الهجوم، خاصة بعد إصابة مروان محسن بالرباط الصليبي .

كما يرغب البدري في تعزيز ثلاث مراكز جديدة في الفريق بضم ظهير أيسر ومدافع وديفندر أفريقي سوبر ، حيث يأمل في حسم تلك الصيف قبل نهاية الموسم منعاً لدخول أندية أخرى في الصراع عليها .

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع ثلاث صفقات سوبر في فترة الإنتقالات الشتوية المنقضية بضم الإيفواري كوليبالي وعمرو بركات وأحمد حمودي .