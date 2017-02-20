عبد الله السعيد يظهر في المران الجماعي للأهلي

أخبارة سارة في الأهلي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخبار سارة قبل مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره وادي دجلة بالدوري الممتاز .

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة وادي دجلة يوم الخميس القادم في الجولة 20 من منافسات الدوري الممتاز .

عبد الله السعيد يشارك في مران الأهلي الجماعي

وشارك عبد الله السعيد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم الأثنين .

وغاب السعيد عن تدريبات المارد الأحمر خلال الفترة الماضية ، حيث غاب اللاعب عن مباراتي الفريق أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب بسبب الإجهاد الذي يعاني منه.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره المقاولون العرب بالأمس بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ19 بالدوري .

جدير بالذكر أن الاهلي