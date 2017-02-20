صبري رحيل يتعرض لإصابة قوية في مران الأهلي

إصابة صبري رحيل في مران الأهلي

تعرض صبري رحيل، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأثنين على ملعب مختار التتش .

وخاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة المقاولون العرب بالأمس مران صباحي بقرار من الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، بينما قرر إراحة الاساسيين .

كدمة قوية لصبري رحيل في مران الأهلي

وتعرض مدافع الأهلي صبري رحيل لكدمة قوية في مران الفريق صباح اليوم بعد تدخل قوي من زميله عبد الله السعيد ..

ورغم الكدمة القوية التي تعرض لها صبري رحيل، إلا أنه استكمل المران رغم تأثره بألام الكدمة في أنكل القدم .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره المقاولون العرب بالأمس بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ19 بالدوري .

جدير بالذكر أن الاهلي يستعد لمواجهة وادي دجلة الخميس القادم في الجولة 20 من منافسات الدوري العام.