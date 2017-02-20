السفارة طوق النجاة للأهلي لكشف غموض بطل جنوب أفريقيا

الأهلي يخطاب السفارة المصرية للحصول على شرائط بطل جنوب أفريقيا

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، للتعرف على فريق بيدفيست ويتس بطل جنوب أفريقيا الذي سيواجه الفريق في دوري أبطال أفريقيا .

وتأهل فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي إلى دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا لمواجهة النادي الأهلي .

حسام البدري ينتظر شرائط فيديو بطل جنوب أفريقيا

وخاطب النادي الأهلي، سفارة مصر في جنوب أفريقيا من أجل الحصول على شرائط مباراة بيدفيست مع سانت لويزان بطل جزيرة رينون في دور الـ64 .

وينتظر حسام البدري الحصول على شرائط مباريات بطل جنوب أفريقيا من أجل التعرف على مواطن القوة والضعف في صفوف الفريق الجنوب أفريقي .

ويلتقي الأهلي مع بطل جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب أحد أيام 10 و 11 و 12 مارس المقبل في جنوب أفريقيا، في حين تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 17 و 18 و 19 مارس القادم .