اخبار الزمالك

التشكيلة المتوقعة للزمالك أمام طلائع الجيش

كتب وليد مجدي
- 20 فبراير، 2017 10:41 ص
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حلمي يستقر على تشكيلة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لمكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيدخل به الفريق مواجهة اليوم أمام طلائع الجيش بالدوري .

ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الأثنين في إطار منافسات على ملعب الدفاع الجوي بالجولة الـ19 للدوري .

باسم مرسي يعود لقيادة هجوم الزمالك

وجاءت تشكيلة الزمالك الموقعة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: معروف يوسف وعلي جبر ومحمود حمدي وأسامة إبراهيم

خط الوسط: طارق حامد وأحمد توفيق ومحمود دونجا وأيمن حفني ومحمد إبراهيم

خط الهجوم: باسم مرسي.

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