التشكيلة المتوقعة للزمالك أمام طلائع الجيش

حلمي يستقر على تشكيلة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لمكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيدخل به الفريق مواجهة اليوم أمام طلائع الجيش بالدوري .
ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الأثنين في إطار منافسات على ملعب الدفاع الجوي بالجولة الـ19 للدوري .
باسم مرسي يعود لقيادة هجوم الزمالك
وجاءت تشكيلة الزمالك الموقعة:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: معروف يوسف وعلي جبر ومحمود حمدي وأسامة إبراهيم
خط الوسط: طارق حامد وأحمد توفيق ومحمود دونجا وأيمن حفني ومحمد إبراهيم
خط الهجوم: باسم مرسي.
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