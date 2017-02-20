بالفيديو..البدري يكشف سر الدفع بمتعب وموعد مشاركة كوليبالي

البدري يبرز أسباب مشاركة متعب أمام المقاولون العرب

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سر مشاركة عماد متعب مهاجم الفريق في مباراة المقاولون العرب .

وكان متعب قد نجح في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى المقاولون في المباراة التي إنتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين في الجولة الـ19 بالدوري الممتاز .

وأكد “البدري” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أن عماد متعب مهاجم كبير ويمتلك خبرات كبيرة تفيد الفريق .

وأوضح البدري أنه قرر الدفع بمتعب لأنه يستطيع فك التكتل الدفاعي للمقاولون، ونجح في إحراز هدف بخبرته، مشيراً إلى أن هذا الهدف سيكون له مردود كبير على الروح المعنوية للاعب .

البدري: كوليبالي اقترب من المشاركة مع الأهلي

وعن موعد مشاركة كوليبالي مع الأهلي، قال:” نعمل على تجهيز اللاعب وسيشارك مع الفريق في الفترة المقبلة، حيث سيكون له دور في خط الهجوم “.

وأشاد البدري بتألق اللاعب أحمد الشيخ قائلاً:” هو لاعب مميز وكنت أتمنى عودته للفريق خلال الفترة الماضية، وسيعود للفريق الموسم المقبل .