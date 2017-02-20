صورة..مروان محسن يهنئ متعب بهدفه في المقاولون

مروان محسن يدعم متعب بعد هدف المقاولون

حرص مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تهئنة زميله عماد متعب بعد هدفه في مرمى المقاولون العرب .

وكان عماد متعب قد أحرز هدفاً في مرمى المقاولون العرب عقب نزوله بلحظات في مباراة الجولة الـ19 بالدوري والتي حسمها الاحمر بهدفين نظيفين .

وقام مروان محسن بتهئنة متعب على الهدف عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” في ثلاث كلمات .

مروان لمتعب: أنت القناص

وكتب مهاجم المارد الأحمر عبر حسابه :” القناص عماد متعب” في رسالة دعم لنجم الفريق، خاصة في ظل ابتعاده عن المباريات في الفترة الماضية .

جدير بالذكر أن مروان محسن سيغادر اليوم الأثنين إلى ألمانيا من أجل إجراء جراحة الرباط الصليبي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها على يد الطبيب الألماني ماير .