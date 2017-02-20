اخبار الاهلى

بالفيديو..محمد هاني يوضح حقيقة عرض بازل السويسري لضمه

كتب وليد مجدي
- 20 فبراير، 2017 10:21 ص
20,256
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محمد هاني ينفي وجود عروض أوروبية لضمه

كشف محمد هاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة عرض نادي بازل السويسري للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

وكانت عدة أنباء قد تحدث عن وصول عرض من نادي بازل السويسري للتعاقد مع محمد هاني بعد تألقه الكبير في الفترة الماضية .

ونفى “هاني” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت وجود أي عروض أو مفاوضات من جانب نادي بازل السويسري لضمه .

محمد هاني عن عرض بازل السويسري: أسمع عنه في الإعلام فقط

وأوضح ظهير القلعة الحمراء أنه يسمع أخبار العرض الرسمي من الإعلام ولا يعرف عنه أي شئ إطلاقاً .

وكان محمد هاني قد حصل بقوة على ثقة حسام البدري الذي يعتمد على اللاعب بشكل أساسي لقيادة الجبهة اليمنى والدفع بأحمد فتحي في وسط الملعب .

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