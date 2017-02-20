بالفيديو..محمد هاني يوضح حقيقة عرض بازل السويسري لضمه

محمد هاني ينفي وجود عروض أوروبية لضمه

كشف محمد هاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة عرض نادي بازل السويسري للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

وكانت عدة أنباء قد تحدث عن وصول عرض من نادي بازل السويسري للتعاقد مع محمد هاني بعد تألقه الكبير في الفترة الماضية .

ونفى “هاني” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت وجود أي عروض أو مفاوضات من جانب نادي بازل السويسري لضمه .

محمد هاني عن عرض بازل السويسري: أسمع عنه في الإعلام فقط

وأوضح ظهير القلعة الحمراء أنه يسمع أخبار العرض الرسمي من الإعلام ولا يعرف عنه أي شئ إطلاقاً .

وكان محمد هاني قد حصل بقوة على ثقة حسام البدري الذي يعتمد على اللاعب بشكل أساسي لقيادة الجبهة اليمنى والدفع بأحمد فتحي في وسط الملعب .