أول تعليق من عماد متعب على هدفه في المقاولون العرب

متعب يعلق على هدفه في المقاولون العرب

علق عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على هدفه الذي أحرزه في مباراة المقاولون العرب بالأمس في الدوري الممتاز .

وأحرز عماد متعب الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى المقاولون العرب في مباراة الجولة الـ19 بالدوري والتي إنتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين .

متعب عن هدفه في المقاولون: الحمد لله

وقام “متعب” بنشر فيديو للهدف على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” يوضح عدد الثواني التي سجل فيها الكرة في شباك المقاولون العرب .

وعلق قناص القلعة الحمراء على هدفه بالمقاولون قائلا:” الحمد لله ” .