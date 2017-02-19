إصابة جديدة تضرب أحمد الشيخ

ضربة موجعة للمقاصة بإصابة أحمد الشيخ

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة ضربة موجعة بإصابة نجم الفريق أحمد الشيخ في مباراة سموحة اليوم بالدوري .

وتعرض أحمد الشيخ هداف الدوري للإصابة بكسر في أحد أصابع يده خلال مباراة سموحة التي أقيمت اليوم بالجولة الـ19 بالدوري الممتاز .

وضع إصبح أحمد الشيخ في الجبس

وقام الجهاز الطبي للفريق الفيومي بوضع إصبع الشيخ في الجبس، لتحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الفريق المقبلة امام إنبي الجمعة القادمة .

وكان الشيخ قد سجل هدفين في خسارة المقاصة اليوم أمام فريق سموحة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليتربع على عرش هدافي الدوري بـ11 هدف .