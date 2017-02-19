بالفيديو..إداري المصري يخرج «عمل سحري» من مرمى إيفياني النيجيري

إداري المصري ينقذ فريقه من سحر بطل نيجيريا

قام إداري النادي المصري بفك السحر في مرمى حارس فريق إيفياني النيجيري خلال ضربات الترجيح التي لجأ إليه الفريقان بعد إنتهاء الوقت الأصلي بفوز المصري بهدف نظيف .



ودخل إداري فريق المصري أرضية الملعب وقام بإخراج “العمل” الذي وضعه حارس الفريق النيجيري في مرماه أثناء ضربات الترجيح .

إداري المصري يبطل سحر حارس إيفياني النيجيري

وعقب قيام إداري الفريق البورسعيد بإخراج العمل من المرمى، إندفع نحوه حارس فريق إيفياني محاولاً منعه من إزالة السحر من المرمى “.

وكان المصري قد حقق الفوز على فريق إيفياني بضربات الترجيح، ليتأهل لدور الـ32 ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية .