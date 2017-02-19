اخبار الاهلى

بالفيديو..وكيل عماد متعب يفتح النار على الأهلي

كتب وليد مجدي
- 19 فبراير، 2017 10:32 م
20,259
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وكيل متعب يهاجم إدارة الأهلي

فتح نادر شوقي وكيل اللاعب عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، النار على القلعة الحمراء بعد تألق اللاعب أمام المقاولون العرب .

وكان عماد متعب قد أحرز هدف الأهلي الأول في مباراة المقاولون العرب اليوم الأحد بعد نزوله بلحظات قليلة .

وهاجم نادر شوقي إدارة الاهلي في تصريحات إذاعية عبر برنامج كلام في الجون عبر إذاعة ميجا إف إم بسبب المعاملة التي يلقاها متعب في الأهلي .

نادر شوقي: متعب أفضل مهاجم في الأهلي بلا منازع

وأوضح وكيل متعب أن القناص هو أفضل مهاجم في الفريق بلا منازع، مطالباً بمقارنة أهدافه ودقائق مشاركاته مع زملائه المهاجمين في الفريق .

وعبر نادر شوقي عن دهشته من المعاملة التي يتعرض لها متعب في النادي، ومحاولات تطفيشه من الفريق وإجباره على الإعتزال .

وطالب وكيل متعب الإدارة الحمراء بتحديد موقفه من تجديد عقد اللاعب من أجل بحث مستقبله بالبقاء أو الرحيل لأي نادي أخر .

وأضاف وكيل مهاجم الأهلي بأنه منذ 6 أشهر والجميع في الإدارة الحمراء يتحدث عن التجديد لمتعب دون أي جدوى أو تقديم عرض للاعب ولن نتسول التجديد لمتعب “.

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