بالفيديو..وكيل عماد متعب يفتح النار على الأهلي

وكيل متعب يهاجم إدارة الأهلي

فتح نادر شوقي وكيل اللاعب عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، النار على القلعة الحمراء بعد تألق اللاعب أمام المقاولون العرب .

وكان عماد متعب قد أحرز هدف الأهلي الأول في مباراة المقاولون العرب اليوم الأحد بعد نزوله بلحظات قليلة .

وهاجم نادر شوقي إدارة الاهلي في تصريحات إذاعية عبر برنامج كلام في الجون عبر إذاعة ميجا إف إم بسبب المعاملة التي يلقاها متعب في الأهلي .

نادر شوقي: متعب أفضل مهاجم في الأهلي بلا منازع

وأوضح وكيل متعب أن القناص هو أفضل مهاجم في الفريق بلا منازع، مطالباً بمقارنة أهدافه ودقائق مشاركاته مع زملائه المهاجمين في الفريق .

وعبر نادر شوقي عن دهشته من المعاملة التي يتعرض لها متعب في النادي، ومحاولات تطفيشه من الفريق وإجباره على الإعتزال .

وطالب وكيل متعب الإدارة الحمراء بتحديد موقفه من تجديد عقد اللاعب من أجل بحث مستقبله بالبقاء أو الرحيل لأي نادي أخر .

وأضاف وكيل مهاجم الأهلي بأنه منذ 6 أشهر والجميع في الإدارة الحمراء يتحدث عن التجديد لمتعب دون أي جدوى أو تقديم عرض للاعب ولن نتسول التجديد لمتعب “.