ملخص لمسات محمد صلاح أمام تورينو

محمد صلاح يواصل التألق مع روما

واصل الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي تألقه مع فريق العاصمة الإيطالية، حيث كان فريق تورينو هو الضحية الجديدة لنجم الفراعنة .

وساهم محمد صلاحف ي الفوز الكبير لروما على حساب تورينو بعد قاد فريقه للفوز بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الـ25 بالدوري الإيطالي اليوم .

صلاح يحرز هدفاً في فوز روما على تورينو

وأحرز صلاح الهدف الثاني لذئاب روما من تصويبة صاروخية سكنت شباك الحارس جو هارت .

وشارك محمد صلاح في التشكيلة الأساسية للجيلاروسي، حيث استعان به سباليتي منذ بداية اللقاء .