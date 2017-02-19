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ملخص لمسات محمد صلاح أمام تورينو

كتب وليد مجدي
- 19 فبراير، 2017 8:59 م
20,227
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محمد صلاح يواصل التألق مع روما

واصل الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي تألقه مع فريق العاصمة الإيطالية، حيث كان فريق تورينو هو الضحية الجديدة لنجم الفراعنة .

وساهم محمد صلاحف ي الفوز الكبير لروما على حساب تورينو بعد قاد فريقه للفوز بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الـ25 بالدوري الإيطالي اليوم .

صلاح يحرز هدفاً في فوز روما على تورينو

وأحرز صلاح الهدف الثاني لذئاب روما من تصويبة صاروخية سكنت شباك الحارس جو هارت .

وشارك محمد صلاح في التشكيلة الأساسية للجيلاروسي، حيث استعان به سباليتي منذ بداية اللقاء .

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