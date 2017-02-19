ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وبلاكبيرن

مانشستر يونايتد يتأهل لدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي

خطف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الانحاد الإنجليزي لكرة القدم على حساب فريق بلاكبيرن روفرز .

وحقق مانشستر يونايتد فوزاً صعباً على حساب نظيره بلاكبيرن بهدفين مقابل هدف في مباراة دور الستة عشر ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي .

مانشستر يونايتد يتخطى بلاكبيرن بصعوبة

وتقدم بلاكبيرن بالهدف الأول عن طريق داني جراهام في الدقيقة 17، ثم أدرك مانشستر يونايتد التعادل عن طريق راشفورد في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 – 1 .

وفي الشوط الثاني، خطف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدف الفوز لليونايتد في الدقيقة 75، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد 2 – 1 .