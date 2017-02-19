علي معلول يعلنها: لن أرحل عن الأهلي

معلول يوضح حقيقة رحيله عن الأهلي

كشف الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة رحيله عن صفوف المارد الأحمر .

وأكد “معلول” في تصريحاته عقب مباراة المقاولون العرب أن لا يفكر مطلقاً في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي .

وأوضح المدافع التونسي أن أنباء رحيله عن الأهلي هي شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أنه يركز بشدة مع الفريق في الفترة الحالية .

معلول: ألعب بجدية مع الأهلي مثلما ألعب مع المنتخب

وأضاف مدافع الأحمر بأنه يلعب بمنتهي الجدية مع النادي الأهلي مثلما يلعب مع المنتخب التونسي .

وشدد الظهير الأيسر للأهلي على سعيه الدائم للإلتزام بتعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري في الملعب .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره المقاولون العرب اليوم بهدفين نظيفين في مباراة الجولة التاسعة عشر بالدوري الممتاز .