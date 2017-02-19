تقرير..أحمد الشيخ روبن الكرة المصرية الجديد وقصة عشق الـR2

الشيخ يواصل الإبداع مع المقاصة

واصل الساحر الجديد أحمد الشيخ نجم نادي مصر المقاصة والمعار إليه من صفوف النادي الأهلي تألقه الكبير بقميص الفريق الفيومي في مباراة اليوم أمام فريق سموحة .

وعلى طريقة الهولندي أريين روبن نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، واصل أحمد الشيخ تفوقه في إحراز أهداف الـ ” R2 ” ، في مبارياته مع المقاصة هذا الموسم .

وافتتح أحمد الشيخ أهدافه بطريقة R2 مع المقاصة في مباراة إنبي بالجولة الثالثة للدوري، حيث سجل الكرة في الزاوية البعيدة لحارس الفريق البترولي .

الشيخ يسير على خطى الهولندي أريين روبن

وواصل الشيخ اهدافه العالمية على طريقة روبن، حيث أحرز هدف رائع في مرمى المقاولون العرب بالجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز .

وفي بطولة كأس العالم العسكرية الأخيرة التي اقيمت في سلطنة عمان، برز أحمد الشيخ بقوة وساهم في قيادة المنتخب العسكري للدور قبل النهائي من البطولة .

وشهدت مباراة مصر والجزائر في دور الثمانية من البطولة، هدفاً عالمياً قاتلاً لأحمد الشيخ بطريقة الـ R2 ، حيث سدد الكرة صاروخية في الزاوية البعيدة لحارس منتخب الجزائر .

ثم جاء الدور على فريق سموحة السكندري اليوم الاحد بالجولة الـ19 بالدوري ، حيث عاد الشيخ من جديد لتسجيل أهدافه بطريقة الهولندي روبن، حيث أحرز هدف التعادل الثالث للمقاصة في مرمى سموحة بمهاراه المعتادة الذي أصبح متخصص في تسجيل الأهداف بها .

ونجح الشيخ في خطف لقب روبن الكرة المصرية عن جدارة واستحقاق، حيث رد اللاعب بكل قوة على المشككين في قدراته والشامتين في جلوسه على مقاعد بدلاء الأهلي واستحالة عودته من جديد لجنة القلعة الحمراء .