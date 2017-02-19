ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة برشلونة وليجانيس

برشلونة يخطف فوز صعب من ليجانيس

خطف فريق برشلونة فوزاً صعباً على حساب نظيره ليجانيس بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري الإسباني على ملعب الكامب نو .

وتقدم برشلونة بهدف مبكر من توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 4 من عمر الشوط الاول والذي انتهى بتقدم البرسا 1 – 0 .

ضربة جزاء منح برشلونة فوز صعب على ليجانيس

وفي الشوط الثاني، ضغط برشلونة بحثاً عن مزيد من الاهداف، إلا أن فريق ليجانيس فاجئ الجميع في الكامب نو بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 71 عن طريق لاعبه أوناي لوبيز، قبل أن يخطف ميسي هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بالتعادل 2 – 1 .

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده لـ51 نقطة ليستعيد مركز الوصيف من إشبيلية، في حين يحتل ليجانيس المركز الـ17 برصيد 18 نقطة .