بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس اليوم الأحد 19 – 2 – 2017 بالدوري الإسباني

بث مباشر مباراة برشلونة وليجانيس اليوم

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره ليجانيس على ملعب الكامب نو مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين ضمن منافسات الدوري الإسباني .

وتنطلق مباراة برشونة وليجانيس على ملعب الكامب نو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية .

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ويدخل برشلونة مباراة الليلة بشعار الفوز وحصد النقاط لمواصلة مطارده غريمه التقليدي ريال مدريد المتربع على عرش الليجا الإسباني .

ويسعى برشلونة لتجاوز الفضحية الأوروبية التي تعرض لها الأسبوع الماضي بالهزيمة من باريس سان جيرمان بأربعة أهداف نظيفة في مباراة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا .

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ويأمل لويس إنريكي في تحقيق فوز كبير ومصالحة جماهير الفريق الكتالوني واستعادة ثقتهم من جديد، خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن رحيله بنهاية الموسم .

ويعول إنريكي على توهج قوته الضاربة متمثلة في ثلاثي الرعب الكتالوني ميسي ونيمار وسواريز لدك شباك ليجانيس في مباراة الليلة .

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في حين، يامل فريق ليجانيس الصاعد هذا الموسم للدوري الإسباني في الخروج من الكامب نو واستغلال السقوط المدوي لبرشلونة في دوري الأبطال وحصد نقطة على الأقل من لقاء الليلة .

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بينما يحتل ليجانيس المركز الـ17 برصيد 18 نقطة .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس

تنقل قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة برشلونة وليجانيس على ملعب الكامب نو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية .