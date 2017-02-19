حسام البدري يكشف سر تغيير صالح جمعة

مدرب الأهلي يوضح سبب تبديل صالح جمعة بين شوطي مباراة المقاولون

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سبب تغيير صالح جمعة لاعب الفريق بين شوطي مباراة المقاولون اليوم .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب المقاولون العرب بهدفين نظيفين في مباراة الجولة التاسعة عشر بالدوري الممتاز .

واكد “البدري” في المؤتمر الصحفي أن تغيير صالح جمعة في بداية الشوط الثاني هو وجهة نظر فنية بحتة .

البدري ينفي إصابة صالح جمعة

ونفى مدرب المارد الأحمر معاناة صالح جمعة من أي إصابة، مؤكداً أن تبديله فني فقط .

وكان البدري قد قام بتغيير صالح جمعة مع بداية الشوط الثاني، حيث حل مؤمن زكريا بديلاً له في مباراة المقاولون العرب .