البدري: سعيد بهدف متعب وسنحقق لقب الدوري

البدري يشكر لاعبين على الفوز على المقاولون

أعرب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على حساب المقاولون العرب .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب المقاولون العرب بهدفين نظيفين في مباراة الجولة التاسعة عشر بالدوري الممتاز .

وأكد “البدري في المؤتمر الصحفي أن الفريق لعب بروح عالية وكان لدى اللاعبين تصميماً كبيراً على استعادة نغمة الإنتصارات .

وأوضح مدرب الأهلي أن اللاعبين قدموا مجهود كبير في مباراة الليلة أمام المقاولون الذي كان يلعب بحذر دفاعي كبير وهو ما صعب المهمة على اللاعبين وسنعمل على الحفاظ على الصدارة ولقب البطولة .

البدري: منحت اللاعبين تعليمات هجومية بالشوط الثاني

وأضاف بأنه منح اللاعبين تعليمات هجومية في الشوط الثاني وطالبهم بالضغط من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث للحفاظ على الصدارة .

وعبر البدري عن سعادته بالهدف الذي أحرزه القناص عماد متعب فهو لاعب كبير وينجح في استغلال أنصاف الفرص .

وشدد البدري على أن الفريق سيبدأ التفكير في المباراة المقبلة أمام وادي دجلة من الغد، حيث سيخوض اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء اليوم تدريباً غدا على أن يحصل اللاعبين الأساسيين على راحة “.

وهاجم البدري منتقدي الفريق قائلاً:” برشلونة خسر بالأربعة، ولكن في مصر معندناش الكلام ده وهناك هجوم على الفريق لمجرد الهزيمة او التعادل في مباراة “.