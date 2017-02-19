الإيقاف يبعد حسام عاشور عن الأهلي أمام وادي دجلة

الأهلي يتلقى ضربة موجعة في لقاء المقاولون العرب

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، ضربة موجعة خلال مباراة المقاولون العرب اليوم الأحد .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ19 بالدوري .

رسمياً..حسام عاشور يغيب عن مباراة وادي دجلة

وتأكد بشكل رسمي غياب حسام عاشور لاعب خط وسط النادي الأهلي عن الفريق في مباراة وادي دجلة المقبلة بسبب الإيقاف .

وتلقى حسام عاشور البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المقاولون العرب اليوم، ليتأكد غيابه عن لقاء وادي دجلة .

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره وادي دجلة في مباراة الجولة العشرين بالدوري الممتاز والمقررة يوم الخميس المقبل .