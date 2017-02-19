البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة بعد الفوز على المقاولون

راحة 24 ساعة في الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غداً عقب مباراة المقاولون العرب .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ19 بالدوري .

ومنح البدري لاعب الأهلي راحة لمدة 24 ساعة غداً بعد الفوز على المقاولون العرب اليوم .

الأهلي يستأنف تدريباته الثلاثاء

ويستأنف المارد الأحمر تدريباته بعد غد الثلاثاء ، على ملعب مختار التتش استعداداً لمباراة وادي دجلة المقبلة ..

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق وادي دجلة يوم الخميس القادم في الجولة العشرين من الدوري المصري.