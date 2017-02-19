عماد متعب يسجل للأهلي في المقاولون .. واكرامى يحتفل

عبر عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن نفسه مجددًا وافتتح أهداف الأهلي أمام المقاولون العرب. ونجح عماد متعب في هز الشباك بعد نزوله لأرضية الملعب بأقل من دقيقة. واستغل عماد متعب كرة عرضية من النيجيري أجايي مهاجم الفريق ليحولها برأسه في المرمى خلال الدقيقة 75 من عمر المباراة



. ويقترب الأهلي من حصد الثلاث نقاط في مباراة المقاولون لمواصلة الابتعاد بالصدارة عن باقي فرق الدوري الممتاز.