تعرف على قائمة الزمالك المستدعاه لمواجهة طلائع الجيش

19 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

أعلن محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة فريقه التي استدعاها لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدا في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الفريق الأبيض 19 لاعبا حيث شهدت استبعاد محمود عبد الرازق “شيكابالا” وحسني فتحي لأسباب فنية.

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمى : أحمد الشناوى ومحمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : أسامة إبراهيم وعلى جبر ومحمود حمدى الونش وإسلام جمال وشوقى السعيد

خط الوسط : معروف يوسف وطارق حامد وأحمد توفيق وإبراهيم صلاح ومحمود دونجا وأيمن حفنى ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحى

خط الهجوم : باسم مرسى وحسام باولو وستانلى وأحمد جعفر.