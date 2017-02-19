ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة روما وتورينو

روما يسحق تورينو بثلاثية

واصل فريق روما الإيطالي إنتصاراته المدوية، بعدما حقق فوزاً كبيراً على حساب فريق تورينو اليوم الأحد بالدوري الإيطالي .

وسحق روما نظيره تورينو بأربعة اهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الخامسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الإيطالي على ملعب الأوليمبيكو .

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وتقدم روما بالهدف الأول عبر مهاجمه البوسني دزيكو في الدقيقة 10 ، ثم أضاف الفرعون المصري محمد صلاح الهدف الثاني لروما في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بتقدم روما 2 – 0 .

وفي الشوط الثاني، واصل روما من ضغطه حتى نجح لياندرو باريديس في إحراز الهدف الثالث لروما من تصويبة صاروخية في الدقيقة 65، ثم أدرك ماكسي لوبيز الهدف الأول لتورينو في الدقيقة 84، قبل أن يختتم ناينجولان رباعية روما في الدقيقة 91 ،لينتهي اللقاء بفوز روما 4 – 1 .

وبتلك النتيجة، رفع روما رصيده لـ56 نقطة ليستعيد المركز الثاني ، بينما تجمد رصيد تورينو عند 35 نقطة في المركز التاسع .