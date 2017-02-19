بث مباشر مشاهدة مباراة روما وتورينو اليوم الأحد 19-2-2017 في الدوري الإيطالي

بث مباشر مباراة روما وتورينو اليوم الأحد

يسعى روما لمواصلة الضغط على المتصدر يوفنتوس وذلك عندما يواجه ضيفه تورينو في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد 19-2-2017.

ويحتضن ملعب “الأولميبكو” المواجهة القوية التي ستجمع بين روما وتورينو في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

مشاهدة مباراة روما وتورينو

ومن المقرر أن تنطلق مباراة روما وتورينو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل روما هذه المباراة ويحوزته 53 نقطة في المركز الثاني خلف يوفنتوس ، بينما يدخل تورينو هذه المباراة محتلا المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

روما وتورينو بث مباشر

ويأمل رجال المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي مواصلة نتائجهم المميزة في الفترة الأخيرة والتي كان أخرها الفوز على فياريال بملعبه برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

بث مباشر يلا شوت مباراة روما وتورينو اليوم 19-2-2017

ومن المنتظر أن يدفع سباليتي في مباراة اليوم بلاعبه المصري محمد صلاح بعدما أشركه بديلا في اللقاء السابق أمام فياريال وذلك بجانب البوسني المميز هذا الموسم إيدين دزيكو.

أما فريق تورينو فيطمح في العودة بنتيجة إيجابية والعودة ولو بنقطة من ميدان روما ، لأنه بعلم مدى قوة خصمه في مباراة اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة روما وتورينو

تنقل قنوات بين سبورتس مباراة روما وتورينو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

