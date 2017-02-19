بالفيديو.. سموحة يخطف فوزا مثيراً من أنياب مصر المقاصة

سموحة يحقق فوزا قاتلا على المقاصة

حقق سموحة فوزا مثيرا على مضيفه مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ستاد “الفيوم” ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح أحمد رؤوف أهداف المباراة محرزا الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 22 ، وتمكن بولان فوافي من إدارك التعادل لمصر المقاصة في الدقيقة 34 ، وفي الدقيقة 44 نجح أحمد الشيخ في إضافة الهدف الثاني للمقاصة من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني عاد أحمد رؤوف وتمكن من إدراك التعادل لسموحة في الدقيقة 48 ، ليضيف بعده زميله أحمد حسن مكي الهدف الثالث للفريق السكندري في الدفيقة 70 ، ويعود أحمد الشيخ مجددا ويجرز هدف رائع للمقاصة في الدقيقة 74 محرزا هدف التعادل ، وفي الدقيقة 90 خطف محمود سيد هدف الفوز لسموحة مسجلا الهدف الرابع لتنتهي المباراة بفوز سموحة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وبهذه النتيجة توقف رصيد مصر المقاصة عند 41 نقطة في المركز الثاني ، بينما رفع سموحة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث.