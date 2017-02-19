بالفيديو.. أحمد الشيخ يسجل هدفاً عالمياً للمقاصة في مرمى سموحة

الشيخ يسجل هدف عالمي للمقاصة أمام سموحة

واصل أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف مصر المقاصة هذا الموسم تألقه وذلك بعدما نجح في إحراز الهدف الحادي عشر له هذا الموسم في شباك سموحة.

وانفرد الشيخ بصدارة هدافين الدوري بعدما رفع رصيده للهدف رقم 11 ليبتعد في الصدارة.

وتلقى الشيخ تمريرة على حدود منطقة جزاء سموحة ليسدد الكرة مباشرة داخل شباك محمد أبو جبل في هدف من ماركة اللاعب المسجلة قبل ذلك أمام المقاولون العرب ومع منتخب مصر العسكري في بطولة كأس العالم العسكرية.

ونجح الشيخ في إحراز الهدف الثالث لفريقه والتعادل في المباراة المثيرة وذلك في الدقيقة 74 ، بعدما تقدم سموحة عن طريق أحمد حسن مكي

ويعد الهدف الذي أحرزه الشيخ في مباراة اليوم هو الثاني حيث أحرز الهدف الثاني للمقاصة من ركلة جزاء في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.