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عمرو بركات يظهر على دكة بدلاء الأهلي للمرة الأولى أمام المقاولون العرب

كتب علي نبوي
- 19 فبراير، 2017 4:13 م
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بركات

عمرو بركات احتياطيا مع الأهلي أمام المقاولون العرب

أعلن منذ قليل حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الأساسي والاحتياطي لفريقه أمام المقاولون العرب في المباراة التي ستنطلق بعد قليل.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب بعد قليل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت دكة بدلاء الأهلي تواجد عمرو بركات للمرة الأولى بعدما انضم للمارد الأحمر في يناير الماضي قادما من ليرس البلجيكي.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي :

أحمد عادل عبد المنعم – مؤمن زكريا – عمرو جمال – عماد متعب – عمرو بركات – محمد نجيب – حسام غالي.

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