التشكيل الرسمي للأهلي أمام المقاولون العرب

أجاي يقود هجوم الأهلي أمام المقاولون العرب

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه الذي سيواده بعد قليل ضيفه المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد تشكيل الفريق الأحمر تواجد صالح جمعة للمرة الأولى منذ فترة طويلة وذلك لتعويض غياب عبد الله السعيد الذي لم يتعافى نهائيا من إجهاد العضلة الخلفية ، كما عاد أحمد فتحي مجددا لوسط الملعب ، بعد غيابه عن المباراة السابقة أمام الإسماعيلي.

وجاء تشكيل الأحمر كالتالي :

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : محمد هاني – سعد سمير – أحمد حجازي – علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور – أحمد فتحي – صالح جمعة – ميدو جابر – وليد سليمان

خط الهجوم : جونيور أجاي.

أما البدلاء : أحمد عادل عبد المنعم – مؤمن زكريا – عمرو جمال – عماد متعب – عمرو بركات – محمد نجيب – حسام غالي.