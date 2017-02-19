بالفيديو.. أحمد الشيخ يواصل التألق ويسجل الهدف الثاني للمقاصة في شباك سموحة

الشيخ يسجل للمقاصة ويتصدر هدافي الدوري

واصل أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف مصر المقاصة تألقه وذلك بعدما نجح في إحراز هدف فريقه الثاني أمام سموحة في المباراة المثيرة المقامة حاليا.

ووصل الشيخ للهدف رقم 10 له هذا الموسم مع مصر المقاصة لينفرد بصدارة الهدافين ، بعدما فض الشراكة مع زميله نانا بوكو الذي انتقل لصفوف الشباب الإماراتي.

وحصل هشام محمد لاعب مصر المقاصة على ركلة جزاء في الدقيقة 43 من الشوط الأول من المباراة نتيجة دفع أسامة إبراهيم لاعب سموحة له دافخ منطقة الجزاء ليضعها أحمد الشيخ بكل براعة على يمين محمد أبو جبل حارس سموحة معلنا عن الهدف الثاني للمقاصة.