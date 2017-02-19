فيديو.. أسيست أنطوي الرائع يمنح المقاصة التعادل أمام سموحة

أنطوي يصنع الهدف الأول للمقاصة أمام سموحة

نجح المهاجم الغاني جون في في صناعة الهدف الأول لفريقه مصر المقاصة في مباراته الجارية حاليا أمام سموحة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وأعار الأهلي مهاجمه الغاني لصفوف مصر المقاصة في يناير الماضي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حيث نجح في الظهور بمستوى جيد مع الفريق الفيومي.

وفي الدقيقة 35 تلقى أنطوي عرضية من تراوري وضعها برأسة لتتجه نحو باولو فاوافي الذي وضعها بسهولة داخل شباك محمد أبو جبل ليدرك التعادل للمقاصة بعد أن كان متأخرا بهدف أحمد رؤوف.