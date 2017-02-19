تعرف على السر وراء استبعاد كوليبالي من مواجهة المقاولون العرب

بكاء كوليبالي السبب وراء استبعاده من مواجهة المقاولون العرب

استبعد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المهاجم الجديد الإيفواري سليماني كوليبالي من قائمة فريقه التي ستواجه اليوم المقاولون العرب.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب في الخامسة من مساء اليوم على ملعب “السلام” ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر موثوق داخل الجهاز الفني للأهلي السبب وراء استبعاد اللاعب من مباراة المقاولون العرب وهو بكاءه عقب خروجه من قائمة الفريق في المباراة السابقة أمام الإسماعيلي.

ودخل كوليبالي في نوبة بكاء شديدة عقب استبعاد البدري له ليتدخل لاعبو الأهلي لتهدئته ، ليقوم البدري باستبعاده من قائمة فريقه لمباراة المقاولون العرب.